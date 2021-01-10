Директор «Лиона»: «Думаю, Дембеле уже договорился с «Атлетико»

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10 Января 2021, 09:49,
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Спортивный директор «Лиона» Жуниньо подтвердил вероятный переход нападающего Муссы Дембеле в «Атлетико».
«Мусса общался со мной. Он думает, что пришёл момент для смены команды, и что он немного потерял мотивацию. Удерживать кого-то, кто не хочет поддерживать такую интенсивность в течение следующих пяти месяцев, - это не идеальный вариант.
Мы ведём переговоры с «Атлетико». Думаю, Дембеле уже договорился с ними», - сказал Жуниньо Telefoot.
В шестнадцати матчах текущего чемпионата Франции Мусса Дембеле записал на свой счёт только один забитый гол. 24-летнего форварда авторитетный портал transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Лион, Трансферы футбола - зима 2021, Мусса Дембеле, Жуниньо