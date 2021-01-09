Ривалдо: «Месси сможет выступать на высочайшем уровне ещё 2-3 года»

Известный в прошлом форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что Лионель Месси способен выступать на высочайшем уровне ещё несколько сезонов.

«До сих пор никто не знает, продлит ли Месси контракт с «Барселоной», но сейчас мы видим, что Лионель показывает невероятный уровень. Такая игра убеждает, что он сможет доминировать ещё 2-3 года.

Сейчас мы должны смотреть на его выступления и получаться удовольствие. В любом случае, важно отметить, что даже в те моменты, когда Месси не находится в своей лучшей форме, то он является сильнейшим игроком «Барселоны» - это подчеркивает его важность для клуба», - цитирует Ривалдо Goal.