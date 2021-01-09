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Ривалдо: «Месси сможет выступать на высочайшем уровне ещё 2-3 года»

09 Января 2021, 19:50,

Global Look Press

Известный в прошлом форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что Лионель Месси способен выступать на высочайшем уровне ещё несколько сезонов.

«До сих пор никто не знает, продлит ли Месси контракт с «Барселоной», но сейчас мы видим, что Лионель показывает невероятный уровень. Такая игра убеждает, что он сможет доминировать ещё 2-3 года.

Сейчас мы должны смотреть на его выступления и получаться удовольствие. В любом случае, важно отметить, что даже в те моменты, когда Месси не находится в своей лучшей форме, то он является сильнейшим игроком «Барселоны» - это подчеркивает его важность для клуба», - цитирует Ривалдо Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Ривалдо
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