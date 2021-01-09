Одриосола хочет покинуть «Реал», он провёл 57 минут на поле в нынешнем сезоне

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, испанец уже уведомил руководство «сливочных» о том, что хотел бы продолжить карьеру в другом месте.

Одриосола принял участие лишь в одном матче «Реала» в нынешнем сезоне, проведя на поле всего 57 минут.

Альваро переехал в Мадрид в 2018 году, королевский клуб заплатил «Реал Сосьедаду» 30 миллионов евро за испанца. Действующее соглашение Одриосолы со «сливочными» будет действовать ещё три с половиной сезона, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.