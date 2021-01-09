Одриосола хочет покинуть «Реал», он провёл 57 минут на поле в нынешнем сезоне

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09 Января 2021, 18:25,
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Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Marca, испанец уже уведомил руководство «сливочных» о том, что хотел бы продолжить карьеру в другом месте.
Одриосола принял участие лишь в одном матче «Реала» в нынешнем сезоне, проведя на поле всего 57 минут.
Альваро переехал в Мадрид в 2018 году, королевский клуб заплатил «Реал Сосьедаду» 30 миллионов евро за испанца. Действующее соглашение Одриосолы со «сливочными» будет действовать ещё три с половиной сезона, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Альваро Одриосола