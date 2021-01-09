«Атлетико» арендует нападающего «Лиона» Дембеле

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в Испании.

Как сообщил журналист Мохамед Бухафси в «Твиттере», переговоры об аренде Дембеле ведёт «Атлетико». Испанцы уже достигли договорённости с футболистом. Клубам осталось уладить лишь последние, после чего «матрасники» объявят о переходе нападающего.

24-летний француз сыграл шестнадцать матчей за «Лион» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение Дембеле с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать миллионов евро.