Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» арендует нападающего «Лиона» Дембеле

09 Января 2021, 18:00,

Global Look Press

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в Испании.

Как сообщил журналист Мохамед Бухафси в «Твиттере», переговоры об аренде Дембеле ведёт «Атлетико». Испанцы уже достигли договорённости с футболистом. Клубам осталось уладить лишь последние, после чего «матрасники» объявят о переходе нападающего.

24-летний француз сыграл шестнадцать матчей за «Лион» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение Дембеле с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Лион, Трансферы футбола - зима 2021, Мусса Дембеле
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Комментарии (1)
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Super fanat
09 Января 2021, 20:10

Забуксовал, однако, может, в Атлетико исправится... И всё равно, аренда, наверное, без права выкупа :) Не думаю, что Ола, падкий к деньгам, пошёл бы на такое.

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