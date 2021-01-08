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Куман высказался о форме Дембеле

08 Января 2021, 19:53,

Global Look Press

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о форме Усмана Дембеле.

«Усман в клубе уже несколько лет, ему очень не повезло с травмами. Сейчас он здорово тренируется, находится в хорошей физической форме, я доволен, надеюсь, что всё будет оставаться так и дальше. Мне нравится Дембеле как игрок, он отличается от Гризманна и Месси. Усман часто идёт в обводку и делает это успешно, к тому же он способен играть на обоих флангах», - цитирует Кумана Marca.

23-летний французский футболист сыграл пятнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман, Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
08 Января 2021, 20:05

Главное, чтобы опять на бургеры не подсел... А то опять тренировку проспит....

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