Куман высказался о форме Дембеле

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о форме Усмана Дембеле.

«Усман в клубе уже несколько лет, ему очень не повезло с травмами. Сейчас он здорово тренируется, находится в хорошей физической форме, я доволен, надеюсь, что всё будет оставаться так и дальше. Мне нравится Дембеле как игрок, он отличается от Гризманна и Месси. Усман часто идёт в обводку и делает это успешно, к тому же он способен играть на обоих флангах», - цитирует Кумана Marca.

23-летний французский футболист сыграл пятнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал две голевые передачи.