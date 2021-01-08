Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о результате теста на коронавирус.

«Результат оказался отрицательным. Конечно, мы уже обсуждали, как я буду руководить командой, если бы у меня выявили коронавирус. Самое главное для меня – это здоровье команды. Я буду с командой на завтрашнем матче, нам нужно сосредоточиться на игре и хорошо подготовиться», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

Завтра, 9 января, «Реалу» предстоит сыграть на выезде против «Осасуны», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

После семнадцати туров «сливочные» занимают второе место в чемпионате Испании.