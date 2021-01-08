Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне рассказал о планах на зимнее трансферное окно

08 Января 2021, 18:46,

Global Look Press

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

«Мы обсуждаем с руководством происходящее на трансферном рынке. Мы обсуждаем как покупку, так и продажу футболистов. Вы должны понимать, что должны сложиться несколько вещей, чтобы к нам прибыл футболист», - цитирует Симеоне As.

Отметим, что «Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на два зачетных балла. «Матрасники» имеют в запасе ещё две игры.

Ранее мадридский клуб покинул нападающий Диего Коста. По версии СМИ, причиной ухода бразильца стал конфликт с одним и тренеров «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола