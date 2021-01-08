Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

«Мы обсуждаем с руководством происходящее на трансферном рынке. Мы обсуждаем как покупку, так и продажу футболистов. Вы должны понимать, что должны сложиться несколько вещей, чтобы к нам прибыл футболист», - цитирует Симеоне As.

Отметим, что «Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на два зачетных балла. «Матрасники» имеют в запасе ещё две игры.

Ранее мадридский клуб покинул нападающий Диего Коста. По версии СМИ, причиной ухода бразильца стал конфликт с одним и тренеров «Атлетико».