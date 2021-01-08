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Куман: «Месси делает всё возможное для команды»

08 Января 2021, 17:43,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Месси очень любит тренироваться и играть. Лео является победителем. Он всегда говорит, если чем-то недоволен, и радуется, если мы показываем отличное выступление. Месси делает всё возможное для этой команды», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

33-летний аргентинец сыграл шестнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что контракт Месси с «каталонцами» истекает в конце нынешнего сезона, Лионель пока не определился со своим будущим. 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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