Куман: «Месси делает всё возможное для команды»

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08 Января 2021, 17:43,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о нападающем Лионеле Месси.
«Месси очень любит тренироваться и играть. Лео является победителем. Он всегда говорит, если чем-то недоволен, и радуется, если мы показываем отличное выступление. Месси делает всё возможное для этой команды», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».
33-летний аргентинец сыграл шестнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что контракт Месси с «каталонцами» истекает в конце нынешнего сезона, Лионель пока не определился со своим будущим.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман