Куман: «Месси делает всё возможное для команды»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Месси очень любит тренироваться и играть. Лео является победителем. Он всегда говорит, если чем-то недоволен, и радуется, если мы показываем отличное выступление. Месси делает всё возможное для этой команды», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

33-летний аргентинец сыграл шестнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что контракт Месси с «каталонцами» истекает в конце нынешнего сезона, Лионель пока не определился со своим будущим.