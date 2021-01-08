Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Педри стал самым молодым игроком, который забил гол и отдал голевую передачу в одном матче Ла Лиги

08 Января 2021, 14:56,

Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Педри продолжает оправдывать доверие главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

Как сообщает Sky Sports, 18-летний испанец отметился забитым мячом и голевой передачей в матче с «Атлетиком» (3:2), таким образом, Педри стал самым молодым игроком, который забил гол и выполнил ассист в одном матче Ла Лиги.

Педри перешёл в «Барселону» в сентябре 2019 года из «Лас-Пальмаса», сумма трансфера составила восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 22 матча за каталонцев, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт испанца с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Педри
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