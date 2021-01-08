Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Пожизненный контракт для Месси - идеальный вариант»

08 Января 2021, 13:29,

Depositphotos

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заинтересован в дальнейшем пребывании аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Пожизненный контракт для Месси - это идеальный вариант. Сейчас мы постараемся сохранить его как игрока на ближайшие несколько лет. После завершения карьеры Лионель сможет многое дать нашему клубу», - приводит слова Фонта газета Marca.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Месси хотят английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Виктор Фонт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
08 Января 2021, 14:23

особенно это было бы хорошо если бы семья этого Фонта пожизненно платила из своего кармана... идиот

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола