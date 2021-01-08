Кандидат в президенты «Барселоны»: «Пожизненный контракт для Месси - идеальный вариант»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заинтересован в дальнейшем пребывании аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Пожизненный контракт для Месси - это идеальный вариант. Сейчас мы постараемся сохранить его как игрока на ближайшие несколько лет. После завершения карьеры Лионель сможет многое дать нашему клубу», - приводит слова Фонта газета Marca.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Месси хотят английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».