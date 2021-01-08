Кандидат в президенты «Барселоны»: «Пожизненный контракт для Месси - идеальный вариант»

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08 Января 2021, 13:29,
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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заинтересован в дальнейшем пребывании аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.
«Пожизненный контракт для Месси - это идеальный вариант. Сейчас мы постараемся сохранить его как игрока на ближайшие несколько лет. После завершения карьеры Лионель сможет многое дать нашему клубу», - приводит слова Фонта газета Marca.
Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
Ранее СМИ сообщали, что подписать Месси хотят английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Виктор Фонт
особенно это было бы хорошо если бы семья этого Фонта пожизненно платила из своего кармана... идиот