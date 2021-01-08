«Атлетико» готов предложить новый контракт Симеоне

Мадридский «Атлетико» планирует пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Диего Симеоне, об этом информирует газета Marca.

Руководство «матрасников» по-прежнему доверяет аргентинскому специалисту, несмотря на недавнюю неудачу в Кубке Испании. Во втором раунде турнира мадридцы сенсационно уступили клубу «Корнелья» (0:1) из третьего дивизиона.

Действующее соглашение 50-летнего специалиста с «Атлетико» рассчитано до 2022-го года. Ранее сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересована сборная Аргентины.

В текущем сезоне Примеры мадридский клуб набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.