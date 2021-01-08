Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» заинтересовался защитником «Барселоны»

08 Января 2021, 09:30,

Global Look Press

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Эмерсон, выступающий на правах аренды за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.

Согласно информации издания Estadio Deportivo, заинтересованность в подписании 21-летнего бразильского игрока проявляет «ПСЖ».

Напомним, что арендное соглашение Эмерсона с «Бетисом» истекает летом 2021-го года. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2024-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании перспективный защитник провел 13 поединков, в которых получил шесть желтых и одну красную карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Эмерсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола