«ПСЖ» заинтересовался защитником «Барселоны»

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08 Января 2021, 09:30,
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Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Эмерсон, выступающий на правах аренды за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.
Согласно информации издания Estadio Deportivo, заинтересованность в подписании 21-летнего бразильского игрока проявляет «ПСЖ».
Напомним, что арендное соглашение Эмерсона с «Бетисом» истекает летом 2021-го года. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2024-го года.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании перспективный защитник провел 13 поединков, в которых получил шесть желтых и одну красную карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Эмерсон