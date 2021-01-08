«ПСЖ» заинтересовался защитником «Барселоны»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Эмерсон, выступающий на правах аренды за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции.

Согласно информации издания Estadio Deportivo, заинтересованность в подписании 21-летнего бразильского игрока проявляет «ПСЖ».

Напомним, что арендное соглашение Эмерсона с «Бетисом» истекает летом 2021-го года. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2024-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании перспективный защитник провел 13 поединков, в которых получил шесть желтых и одну красную карточку.