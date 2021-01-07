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Зидан помещен на изоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

07 Января 2021, 18:41,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан помещен на изоляцию.

Как сообщила журналиста Аранча Родригес в «Твиттере», французский специалист находился в тесном контакте с человеком, заразившимся коронавирусом. Зидан не руководил сегодняшней тренировкой клуба, он ждёт результата теста на коронавирус.

Ближайший матч мадридский клуб проведёт в субботу, девятого января, соперником «Реала» станет «Осасуна».

После семнадцати туров «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 36 очков, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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