Зидан помещен на изоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан помещен на изоляцию.

Как сообщила журналиста Аранча Родригес в «Твиттере», французский специалист находился в тесном контакте с человеком, заразившимся коронавирусом. Зидан не руководил сегодняшней тренировкой клуба, он ждёт результата теста на коронавирус.

Ближайший матч мадридский клуб проведёт в субботу, девятого января, соперником «Реала» станет «Осасуна».

После семнадцати туров «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 36 очков, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два зачетных балла.