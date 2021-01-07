Зидан помещен на изоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

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07 Января 2021, 18:41,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан помещен на изоляцию.
Как сообщила журналиста Аранча Родригес в «Твиттере», французский специалист находился в тесном контакте с человеком, заразившимся коронавирусом. Зидан не руководил сегодняшней тренировкой клуба, он ждёт результата теста на коронавирус.
Ближайший матч мадридский клуб проведёт в субботу, девятого января, соперником «Реала» станет «Осасуна».
После семнадцати туров «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 36 очков, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан