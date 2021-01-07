Бразильский футболист «Альверки» скончался в возрасте 24 лет

Полузащитник португальского клуба «Альверка» Алекс Аполинарио скончался в 24 года.

«Согласно информации, предоставленной медицинским персоналом больницы, мы с глубоким сожалением сообщаем о смерти нашего футболиста сегодня утром. Клуб окажет всестороннюю помощь семье Аполинарио», - говорится в заявлении «Альверки».

Напомним, что Алекс потерял сознание во время матча третьего дивизиона против «Униау Альмерим». На двадцать седьмой минуте Аполинарио потерял сознание и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Ранее в СМИ появилась информация, что состояние бразильского полузащитника стабилизировалось.