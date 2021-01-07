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Тер Штеген провёл 250-й матч за «Барселону»: «Горжусь этим достижением»

07 Января 2021, 17:59,

Global Look Press

Матч против «Атлетика» из Бильбао стал 250-м для голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

«Горжусь этим достижением. 250 матчей за «Барселону»! Надеюсь провести ещё много игр в футболке этого клуба», - написал тер Штеген в «Твиттере».

28-летний голкипер перешёл в «Барселону» в июле 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии», сумма трансфера составила порядка двенадцати миллионов евро.

Напомним, что тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» несколько месяцев назад, действующее соглашение немца с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Марк-Андре Тер Штеген
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