Тер Штеген провёл 250-й матч за «Барселону»: «Горжусь этим достижением»

Матч против «Атлетика» из Бильбао стал 250-м для голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

«Горжусь этим достижением. 250 матчей за «Барселону»! Надеюсь провести ещё много игр в футболке этого клуба», - написал тер Штеген в «Твиттере».

28-летний голкипер перешёл в «Барселону» в июле 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии», сумма трансфера составила порядка двенадцати миллионов евро.

Напомним, что тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» несколько месяцев назад, действующее соглашение немца с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.