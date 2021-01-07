Полузащитник Микель Весга продлил контракт с «Атлетиком».

Как сообщает пресс-служба клуба из Бильбао, новое соглашение футболиста с «басками» рассчитано до 30 июня 2024 года. В контракт Мигеля прописана сумма отступных, равная 50 миллионам евро.

«Это особенный день для меня. Рад, что смогу выступать за «Атлетик» до 2024 года», - сказал Весга в интервью пресс-службе клуба из Бильбао.

27-летний испанец перешёл в «Атлетик» в 2014 году. В нынешнем сезоне Весга сыграл четырнадцать матчей за клуб и отметился одной голевой передачей.

После восемнадцати туров «Атлетик» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.