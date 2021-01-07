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Весга продлил контракт с «Атлетиком»

07 Января 2021, 16:27,

Global Look Press

Полузащитник Микель Весга продлил контракт с «Атлетиком».

Как сообщает пресс-служба клуба из Бильбао, новое соглашение футболиста с «басками» рассчитано до 30 июня 2024 года. В контракт Мигеля прописана сумма отступных, равная 50 миллионам евро.

«Это особенный день для меня. Рад, что смогу выступать за «Атлетик» до 2024 года», - сказал Весга в интервью пресс-службе клуба из Бильбао.

27-летний испанец перешёл в «Атлетик» в 2014 году. В нынешнем сезоне Весга сыграл четырнадцать матчей за клуб и отметился одной голевой передачей.

После восемнадцати туров «Атлетик» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетик Бильбао, Микель Весга
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