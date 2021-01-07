Форвард «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже французского полузащитника Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера, сообщает Carrusel.

Напомним, что инцидент произошёл в 2015 году. Группа злоумышленников, в которой мог быть задействован Бензема, вымогала деньги у Вальбуэна. Нападающий «Реала» был задержан французской полиции, но позднее был отпущен на свободу.

Отметим, что после этого конфликта Бензема ни разу не был вызван в сборную Франции, пропустив и триумфальный для французов чемпионат мира-2018.

В общей сложности Карим сыграл 81 матч за сборную Франции, за которую он дебютировал в марте 2007 года, и отметился 27 забитыми голами.