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Бензема предстанет перед судом

07 Января 2021, 15:17,

Global Look Press

Форвард «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже французского полузащитника Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера, сообщает Carrusel.

Напомним, что инцидент произошёл в 2015 году. Группа злоумышленников, в которой мог быть задействован Бензема, вымогала деньги у Вальбуэна. Нападающий «Реала» был задержан французской полиции, но позднее был отпущен на свободу.

Отметим, что после этого конфликта Бензема ни разу не был вызван в сборную Франции, пропустив и триумфальный для французов чемпионат мира-2018.

В общей сложности Карим сыграл 81 матч за сборную Франции, за которую он дебютировал в марте 2007 года, и отметился 27 забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Карим Бензема, Матье Вальбуэна
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