Сборная Аргентины хочет пригласить Симеоне

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07 Января 2021, 13:00,
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть испанский клуб ради работы в сборной Аргентины. Как сообщает издание El Chiringuito, федерация футбола страны хотела бы пригласить 50-летнего специалиста на пост рулевого национальной команды.
Напомним, что Симеоне возглавляет «матрасников» с 2011-го года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла. При этом у мадридцев есть две игры в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Аргентины, Диего Симеоне