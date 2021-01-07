Сборная Аргентины хочет пригласить Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть испанский клуб ради работы в сборной Аргентины. Как сообщает издание El Chiringuito, федерация футбола страны хотела бы пригласить 50-летнего специалиста на пост рулевого национальной команды.

Напомним, что Симеоне возглавляет «матрасников» с 2011-го года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла. При этом у мадридцев есть две игры в запасе.