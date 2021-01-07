Один из самых известных аргентинских защитников Фернандо Касерес введён в искусственную кому, сообщила пресс-служба «Валенсии».

«Побольше сил нашему бойцу, который переживает сложный период. Давай, Фернандо!» - говорится в заявлении испанского клуба.

Причины ухудшения здоровья 51-летнего Касереса не уточняются.

Стоит отметить, что Касерес получил огнестрельное ранение в голову в ноябре 2009 года в Аргентине, долгое время Фернандо находился в коме, а потом всё-таки пошёл на поправку, при этом оставшись инвалидом.

Касерес является обладателем Кубка Америки 1993 года и победителем Кубка Испании, который он завоевал в сезоне 1993/1994 в составе «Сарагосы».