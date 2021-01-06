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Дренте подписал контракт с «Реалом Мурсией», ранее туда перешёл Лескотт

06 Января 2021, 22:14,

Global Look Press

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте продолжит карьеру в Испании.

Голландский футболист подписал контракт с клубом из Сегунды B «Реалом Мурсией», в который ранее перешёл экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт.

Последние годы 33-летний Дренте провёл в различных голландских клубах. Отметим, что Ройстон имеет опыт выступлений в России, где полузащитник полгода играл за «Аланию».

После девяти туров «Реал Мурсия» занимает первое место в турнирной таблице четвертого по силе испанского дивизиона, опережая идущую следом «Картагену» всего лишь на один зачетный балл.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ройстон Дренте, Джолеон Лескотт, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Реал Мурсия
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