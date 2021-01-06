«ПСЖ» не вёл переговоров с Рамосом

«ПСЖ» не вёл переговоров с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Об этом на своих страницах сообщает RMC Sport. В материале отмечается, что президенты клубов Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес находятся в отличных отношениях, поэтому соблюдают так называемый «пакт о ненападении». «ПСЖ» может начать переговоры с Рамосом только в том случае, если футболист окончательно порвёт с «Реалом» и уведомит об этом.

Напомним, действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона. Испанские СМИ писали, что переговоры о продлении трудового договора находятся в тупике, ведь Рамос хочет контракт на два года, а клуб предлагает годичное соглашение.