​Аленья сменил «Барселону» на «Хетафе» до конца сезона

Полузащитник Карлес Аленья перешёл из «Барселоны» в «Хетафе». Клуб из пригорода Мадрида объявил об аренде 23-летнего футболиста сроком до конца текущего сезона.

В первой части сезона Аленья не получал в «Барселоне» достаточного количества игрового времени. Футболист провёл на поле только 170 минут в пяти матчах. Результативными действиями Карлес не отмечался.

На текущий момент «Хетафе» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В воскресенье, десятого января, команда проведёт гостевой поединок против «Эльче» и постарается по его итогам улучшить своё положение в таблице.