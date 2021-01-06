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​Аленья сменил «Барселону» на «Хетафе» до конца сезона

06 Января 2021, 14:29,

Global Look Press

Полузащитник Карлес Аленья перешёл из «Барселоны» в «Хетафе». Клуб из пригорода Мадрида объявил об аренде 23-летнего футболиста сроком до конца текущего сезона.

В первой части сезона Аленья не получал в «Барселоне» достаточного количества игрового времени. Футболист провёл на поле только 170 минут в пяти матчах. Результативными действиями Карлес не отмечался.

На текущий момент «Хетафе» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В воскресенье, десятого января, команда проведёт гостевой поединок против «Эльче» и постарается по его итогам улучшить своё положение в таблице.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хетафе, Трансферы футбола - зима 2021, Карлес Аленья, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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