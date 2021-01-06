Почеттино уговорил Рамоса перейти в «ПСЖ»

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06 Января 2021, 13:36,
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Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к смене клубной прописки. Как сообщает издание todofichajes, новым местом работы 34-летнего футболиста может стать «ПСЖ».
Новый главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино провел переговоры с игроком, после которых Рамос остался доволен услышанным. По данным источника, Серхио дал предварительное согласие на трансфер.
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к опытному защитнику.
Контракт Рамоса с «галактикос» рассчитан до лета 2021-го года. Стороны так и не смогли договориться о продлении договора.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Маурисио Почеттино, Трансферы футбола - зима 2021
ну, Рамос, предатель, посулился на сладкие речи.......