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Почеттино уговорил Рамоса перейти в «ПСЖ»

06 Января 2021, 13:36,

Ольга Сушкова

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к смене клубной прописки. Как сообщает издание todofichajes, новым местом работы 34-летнего футболиста может стать «ПСЖ».

Новый главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино провел переговоры с игроком, после которых Рамос остался доволен услышанным. По данным источника, Серхио дал предварительное согласие на трансфер.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к опытному защитнику.

Контракт Рамоса с «галактикос» рассчитан до лета 2021-го года. Стороны так и не смогли договориться о продлении договора.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Маурисио Почеттино, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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NOBODY
06 Января 2021, 13:43

ну, Рамос, предатель, посулился на сладкие речи.......

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