Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» хочет усилиться форвардом «Лиона»

06 Января 2021, 12:27,

Global Look Press

Мадридский «Атлетико» намерен усилить атакующий потенциал команды в текущее трансферное окно. Как сообщает издание Footmercato, «матрасники» рассчитывают подписать в январе форварда Муссу Дембеле, права на которого принадлежат французскому «Лиону».

По данным источника, испанский клуб уже вступил в переговоры с «ткачами» насчет трансфера 24-летнего футболиста. В подписании контракта с Дембеле лично заинтересован наставник мадридцев Диего Симеоне.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий не показывает результативную игру. В 16 матчах он смог отметиться лишь одним голом. В сезоне-2019/2020 Мусса забил 16 мячей в 27 поединках чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Мусса Дембеле
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