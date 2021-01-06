«Атлетико» хочет усилиться форвардом «Лиона»

Мадридский «Атлетико» намерен усилить атакующий потенциал команды в текущее трансферное окно. Как сообщает издание Footmercato, «матрасники» рассчитывают подписать в январе форварда Муссу Дембеле, права на которого принадлежат французскому «Лиону».

По данным источника, испанский клуб уже вступил в переговоры с «ткачами» насчет трансфера 24-летнего футболиста. В подписании контракта с Дембеле лично заинтересован наставник мадридцев Диего Симеоне.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий не показывает результативную игру. В 16 матчах он смог отметиться лишь одним голом. В сезоне-2019/2020 Мусса забил 16 мячей в 27 поединках чемпионата Франции.