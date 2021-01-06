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Куман: «Аленья хочет сменить команду»

06 Января 2021, 09:59,

Global Look Press

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем полузащитника команды Карлоса Аленьи.

«Карлос получил разрешение от нас, сейчас он занимается поиском нового клуба. Когда все будет решено, я смогу высказать свое мнение по этому поводу. Сейчас могу сказать только то, что Аленья хочет сменить команду», - приводит слова голландского специалиста портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Хетафе».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Аленья провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рональд Куман, Трансферы футбола - зима 2021, Карлес Аленья
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