Куман: «Аленья хочет сменить команду»

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06 Января 2021, 09:59,
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Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем полузащитника команды Карлоса Аленьи.
«Карлос получил разрешение от нас, сейчас он занимается поиском нового клуба. Когда все будет решено, я смогу высказать свое мнение по этому поводу. Сейчас могу сказать только то, что Аленья хочет сменить команду», - приводит слова голландского специалиста портал Goal.com.
Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Хетафе».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Аленья провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рональд Куман, Трансферы футбола - зима 2021, Карлес Аленья