Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»

Игра и результаты «Барселоны» под руководством Рональда Кумана не внушают уверенности в завтрашнем дне. Некоторые решения голландского тренера непонятны. Одно из таких решений – уход из команды нападающего Луиса Суареса. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу этой ситуации.

Правильного ли тренера выбрала «Барселона»? Сомнения по поводу Рональда Кумана возникали ещё до начала сезона. Когда мы выпустили материал о том, почему Куман обречён на провал, некоторые болельщики восприняли такую позицию в штыки. Дескать, «тренер ещё не начал работать, а вы уже о его провале говорите». Однако прошедшая часть сезона показывает, что сомнения были обоснованными. Сегодняшняя «Барселона» не соответствует своему статусу. Сегодняшняя «Барселона» не способна решать большие задачи. Да, есть сопутствующие факторы – ситуация на президентском мостике, ситуация с Лионелем Месси, ситуация с коронавирусом, но мастерство тренера как раз и определяется умением показывать результат вопреки всему. Куман этого результата не даёт.

Анализировать выступления «Барселоны» при Кумане особенно не нужно – показатели и турнирное положение и так всё наглядно демонстрируют. Хотелось бы обратить внимание на другой момент, касающийся нападающего Луиса Суареса. Сразу после своего прихода на тренерский мостик «Барселоны» Куман принял решение избавиться от уругвайца. Голландский специалист даже не дал Суаресу шанса себя зарекомендовать, что удивило не только Лионеля Месси, но и многих поклонников каталонской команды.

Почему Куман так резко поступил с Суаресом и даже не попробовал внедрить футболиста в свою систему игры, остаётся загадкой. Уругвайцу только тридцать три, поэтому списать решение тренера на возраст футболиста вряд ли можно. Снижение показателей? Да, Суарес в каждом из пяти последних сезонов в «Барселоне» забивал всё меньше, но даже 16 голов в 28 матчах прошлого чемпионата Испании можно считать неплохим результатом. Глядя на сегодняшнюю игру каталонцев, Суарес точно бы пришёлся к месту в команде Рональда Кумана.

Вот уже три с лишним месяца Суарес является футболистом «Атлетико». И теперь Рональд Куман говорит следующее: «В некоторых матчах нам не хватает человека, который мог бы сыграть на позиции классической «девятки». «Барселоне» необходим кто-то в нападении, чтобы забивать больше голов».

Гениально! Куман буквально выгнал Суареса первым своим решением, а теперь нуждается в футболисте с такими же характеристиками. Можете бросать в меня камни, но это позорище…

Вся эта ситуация наводит на мысль о том, что в решении Кумана об уходе Суареса было мало футбола. Получив столько высокую тренерскую должность, голландский тренер, похоже, просто решил козырнуть, предпринять какой-то громкий шаг, чтобы показаться специалистом с какой-то интересной стратегией развития команды. Вот только «быть» и «казаться» - разные вещи. Пока что Куман явно не подходит для работы с большими клубами. Неслучайно он мало чего добивался как тренер за пределами Голландии. Здесь выделяются разве что два хороших сезона с «Саутгемптоном» в Англии, после которых он отправился в «Эвертон», но там уже не потянул.

Тренер может отказаться от любого, даже самого звёздного футболиста, если это оправдано, и если есть результат. Но когда тренер отказывается от качественного игрока, а затем говорит о проблемах на этой позиции при отсутствии результата… Это уже говорит о профессиональной непригодности.

Алексей Антоненко