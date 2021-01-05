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Месси: «Горд сыграть 750 матчей за «Барселону»

05 Января 2021, 13:45,

Global Look Press

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал достижение отметки в 750 матчей за «сине-гранатовых».

«Я очень горд тем, что провел такое количество поединков в составе «Барселоны», - передает слова 33-летнего аргентинского нападающего издание Sport.es.

Стоит отметить, что рекордсменом «Барселоны» является Хави Эрнандес, сыгравший за команду 767 матчей.

В составе «Барселоны» Месси выступает с 2003-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард сыграл 15 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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