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Пуч заключил новый контракт с «Барселоной»

05 Января 2021, 12:27,

Global Look Press

21-летний хавбек Рики Пуч подписал новое трудовое соглашение с каталонской «Барселоной», утверждает издание Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, стороны пролонгировали сотрудничество до 2023-го года. Сумма отступных за трансфер полузащитника составляет 100 миллионов евро. Также отмечается, что Пуч останется в каталонском гранде и не уйдет в аренду этой зимой.

Рики является воспитанником футбольной академии «сине-гранатовых». В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в двух поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рики Пуч
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