Рамос хочет покинуть «Реал» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

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05 Января 2021, 12:12,
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Защитник Серхио Рамос все ближе к уходу из мадридского «Реала». Как информирует издание El Chiringuito, 34-летний капитан «галактикос» заявил президенту клуба Флорентино Пересу о желании продолжить карьеру в «ПСЖ».
Источник отмечает, что из-за предложения от французского гранда Рамос не хочет продлевать сотрудничество с «галактикос». Парижане пообещали Рамосу высокую заработную плату и долгосрочный трудовой договор.
Защитник выступает в составе мадридского коллектива с 2005-го года после трансфера из «Севильи». За «сливочных» Серхио забил 100 голов и отдал 40 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021
Трансфер, конечно, бомбезный для ПСЖ, но нужно ли это самому Рамосу? Мог бы закончить карьеру в родном клубе да и деньгами вряд ли обделят. Тем более, не думаю, что он заработал мало денег за свою карьеру, чтобы вестись на такие вот предложения...