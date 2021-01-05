Рамос хочет покинуть «Реал» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

Защитник Серхио Рамос все ближе к уходу из мадридского «Реала». Как информирует издание El Chiringuito, 34-летний капитан «галактикос» заявил президенту клуба Флорентино Пересу о желании продолжить карьеру в «ПСЖ».

Источник отмечает, что из-за предложения от французского гранда Рамос не хочет продлевать сотрудничество с «галактикос». Парижане пообещали Рамосу высокую заработную плату и долгосрочный трудовой договор.

Защитник выступает в составе мадридского коллектива с 2005-го года после трансфера из «Севильи». За «сливочных» Серхио забил 100 голов и отдал 40 результативных передач.