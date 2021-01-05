«Реал» выставит трёх футболистов на трансфер

Руководство мадридского «Реала» обозначило игроков, которых продаст в зимнее трансферное окно. Согласно данным издания Mundo Deportivo, «галактикос» планируют расстаться с защитником Альваро Одриосолой, хавбеком Иско и форвардом Лукой Йовичем.

Ранее сообщалось, что Иско близок к переходу в «Севилью». Йович может вернуться в свой бывший клуб - франкфуртский «Айнтрахт». Одриосолу могут отправить в очередную аренду. В прошлом сезоне Альваро играл на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

В настоящий момент «королевский» клуб с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.