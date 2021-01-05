«Сельта» осталась без Аспаса и Нолито

«Сельта» выбралась с подвала турнирной таблицы и приблизилась к еврокубковой зоне. Этому поспособствовали 9 голов форварда Яго Аспаса в 17 матчах сезона, но сейчас команде из Виго придется играть без своего ветерана. 33-летний футболист из-за травмы не доиграл матч с «Реалом», а также пропустит около месяца. По информации Marca, повреждение ноги оказалось серьезнее, чем казалось изначально, и в ближайшие шесть матчей в Ла Лиге и Кубке Испании «Сельта» не сможет рассчитывать на Аспаса. Также на две игры выпал другой футболист линии атаки, Нолито, автор 13 мячей в 22 сыгранных матчах.