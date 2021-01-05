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«Атлетико» интересуется нападающим «Реал Сосьедада» Виллианом

05 Января 2021, 01:03,

Global Look Press

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может сменить клуб зимой.

Как сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере», бразильским футболистом интересуется мадридский «Атлетико». Стороны пока не пришли к соглашению, но «матрасники» настроены серьезно. Отмечается, что мадридский клуб переключился на Виллиана после того, как не смог договориться с «Наполи» о переходе Милика.

29-летний бразилец в нынешнем сезоне сыграл девятнадцать матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Виллана оценивается в двадцать четыре миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад, Трансферы футбола - зима 2021, Виллиан Жозе
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