«Атлетико» интересуется нападающим «Реал Сосьедада» Виллианом

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может сменить клуб зимой.

Как сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере», бразильским футболистом интересуется мадридский «Атлетико». Стороны пока не пришли к соглашению, но «матрасники» настроены серьезно. Отмечается, что мадридский клуб переключился на Виллиана после того, как не смог договориться с «Наполи» о переходе Милика.

29-летний бразилец в нынешнем сезоне сыграл девятнадцать матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Виллана оценивается в двадцать четыре миллиона евро.