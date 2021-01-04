Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Васкес отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

04 Января 2021, 22:12,

Global Look Press

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим Лукасом Васкесом.

Как сообщает Marca, 29-летний испанец отклонил первое предложение «сливочных», его не устроили условия контракта. Отмечается, что перед началом сезоне не шло и речи о продлении соглашения с Васкесом, но Лукас своей игрой впечатлил руководство клуба.

Васкес находится в системе «сливочных» с 2007 года. В нынешнем сезоне испанец принял участие в девятнадцати матчах «Реала» во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Лукаса с мадридским клубом действует до 30 июня 2021 года, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола