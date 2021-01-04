Васкес отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим Лукасом Васкесом.

Как сообщает Marca, 29-летний испанец отклонил первое предложение «сливочных», его не устроили условия контракта. Отмечается, что перед началом сезоне не шло и речи о продлении соглашения с Васкесом, но Лукас своей игрой впечатлил руководство клуба.

Васкес находится в системе «сливочных» с 2007 года. В нынешнем сезоне испанец принял участие в девятнадцати матчах «Реала» во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Лукаса с мадридским клубом действует до 30 июня 2021 года, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.