Аленья остаток сезона проведёт в «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья остаток сезона проведёт в другом испанском клубе.

Как сообщает журналистка Хелена Кондис Эдо у себя в «Твиттере», футболиста арендует «Хетафе», сделка может быть закрыта уже завтра. Главный тренер каталонцев Рональд Куман дал понять полузащитнику, что не рассчитывает на него в нынешнем сезоне.

22-летний Аленья принял участие в пяти матчах «Барселоны» в сезоне-2020/21, проведя в общей сложности на поле 170 минут, но голевыми действиями не отметился. Контракт испанца с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в восемнадцать миллионов евро.