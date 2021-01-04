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Фати может успеть восстановиться к матчу с «ПСЖ»

04 Января 2021, 21:29,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает As, реабилитация испанца проходит хорошо. Существует вероятность, что Фати успеет восстановиться уже к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который запланирован на 16 февраля. Отметим, что изначально появилась информация, что Фати вернётся в строй лишь в середине марта.

18-летний испанец сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Фати по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в восемьдесят миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ансу Фати
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