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​«Реал» предложил Рамосу два варианта контрактов – с сохранением и с понижением зарплаты

04 Января 2021, 19:53,

Global Look Press

В последнее время в СМИ появляется много слухов касательно будущего защитника «Реала» Серхио Рамоса, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона.

Как сообщает El Chiringuito, «Реал» предложил Рамосу два варианта по пролонгации трудовго соглашения. При первом варианте заработная плата футболиста останется прежней, но контракт будет заключён на один год. Второй же вариант предусматривает снижение зарплаты на 10%, но контракт будет заключён на два года.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после перехода из «Севильи». В 666 матчах за «сливочных» Рамос забил 100 голов и отдал 40 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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