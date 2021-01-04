​Хави Грасия на грани увольнения, «Валенсия» уже выбрала нового тренера

Результаты «Валенсии» разочаровывают болельщиков и руководителей клуба. Набрав только пятнадцать очков в шестнадцати прошедших матчах чемпионата Испании, «летучие мыши» располагаются в зоне вылета.

Как сообщает La Sexta, главный тренер «Валенсии» Хави Грасия, хорошо известный в России по работе с казанским «Рубином», находится на грани увольнения.

Более того, «летучие мыши» уже выбрали нового тренера. Им должен стать Мичел – 57-летний специалист, работавший с «Севильей», «Малагой», «Марселем» и несколькими другими клубами.

Как известно, за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.