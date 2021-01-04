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Куман заявил, что «Барселоне» нужно купить нападающего

04 Января 2021, 12:43,

Global Look Press

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман заявил, что команда нуждается в усилении атакующей линии.

«В некоторых матчах нам не хватает человека, который мог бы сыграть на позиции классической «девятки». «Барселоне» необходим кто-то в нападении, чтобы забивать больше голов. Впрочем, такой трансфер зависит от многих факторов», - передает слова голландского специалиста портал Goal.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» проявляют интерес к Мемфису Депаю («Лион») и Лаутаро Мартинесу («Интер»).

В настоящий момент «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. На счету команды 28 набранных баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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