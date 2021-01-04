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«Реал» нашёл замену Рамосу

04 Января 2021, 11:17,

Global Look Press

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в мадридском «Реале», об этом информирует издание Cadena Cope.

Согласно данным источника, руководство «королевского» клуба рассматривает 23-летнего испанца в качестве возможной альтернативы Серхио Рамосу, трудовой договор которого истекает по завершении нынешнего сезона. Стороны никак не могут договориться о продлении сотрудничества.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Пау принял участие в 17 встречах, записав на свой счет два забитых мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Торреса в 40 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021, Пау Торрес
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