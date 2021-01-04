Марселино назначен главным тренером «Атлетика»

Марселино Тораль занял пост главного тренера «Атлетика» Бильбао, об этом рапортует пресс-служба баскского клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2022-го года.

У руля команды Тораль сменил Гаиску Гаритано, которого ранее отправили в отставку.

Последним местом работы Марселино была «Валенсия», из которой он был уволен осенью 2019-го года по причине конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

После 17 туров Примеры «Атлетик» набрал 21 балл и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч баскский коллектив проведет на своем домашнем стадионе против каталонской «Барселоны».