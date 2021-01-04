Воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП

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04 Января 2021, 08:19,
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23-летний футболист Айтор Гандиага, являющийся воспитанником академии «Атлетика» Бильбао, погиб в результате ДТП. Об этом информирует издание Mundo Deportivo.
Согласно данным источника, авария произошла в воскресенье, третьего января. Автомобиль, которым управлял Гандиага, столкнулся с пассажирским автобусом Scania. Игрок умер на месте ДТП, его тело из машины пришлось извлекать спасателям. Кроме того, пострадали водитель и один из пассажиров автобуса.
В последнее время Гандиага играл на правах аренды за клуб «Генрик», выступающий в третьем дивизионе испанского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетик Бильбао, Айтор Гандиага