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Воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП

04 Января 2021, 08:19,


23-летний футболист Айтор Гандиага, являющийся воспитанником академии «Атлетика» Бильбао, погиб в результате ДТП. Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, авария произошла в воскресенье, третьего января. Автомобиль, которым управлял Гандиага, столкнулся с пассажирским автобусом Scania. Игрок умер на месте ДТП, его тело из машины пришлось извлекать спасателям. Кроме того, пострадали водитель и один из пассажиров автобуса.

В последнее время Гандиага играл на правах аренды за клуб «Генрик», выступающий в третьем дивизионе испанского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетик Бильбао, Айтор Гандиага
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