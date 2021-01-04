Воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП

23-летний футболист Айтор Гандиага, являющийся воспитанником академии «Атлетика» Бильбао, погиб в результате ДТП. Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, авария произошла в воскресенье, третьего января. Автомобиль, которым управлял Гандиага, столкнулся с пассажирским автобусом Scania. Игрок умер на месте ДТП, его тело из машины пришлось извлекать спасателям. Кроме того, пострадали водитель и один из пассажиров автобуса.

В последнее время Гандиага играл на правах аренды за клуб «Генрик», выступающий в третьем дивизионе испанского чемпионата.