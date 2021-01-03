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Гаритано уволен с поста главного тренера «Атлетика», сегодня «баски» победили «Эльче»

03 Января 2021, 20:21,

fratria.ru

«Атлетик» Бильбао объявил о расставании с главным тренером Гаиска Гаритано. 

Как сообщила пресс-служба «басков», клуб покинул и тренерский штаб Гаритано.

«Атлетик» благодарит Гаиску и его помощников за приложенные усилия и преданность делу. Они всегда делали всё возможное для клуба. Мы желаем им всего наилучшего в будущем», - говорится в заявлении клуба из Бильбао.

Гаритано возглавлял испанский клуб с 2018 года.

Отметим, что «Атлетик» сегодня одержал победу над «Эльче» (1:0). Клуб из Бильбао набрал 21 очко в семнадцати турах и расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетик Бильбао, Гаиска Гаритано
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