Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо: «Финансовые проблемы клуба - это следствие неудачных трансферов»

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Финансовые проблемы «Барселоны» - это следствие неудачных трансферов. Деньги, заработанные на продаже Неймара, были вложены в двух футболистов – Коутиньо и Дембеле, которые не смогли дать клубу желаемого, из-за этого «Барселона» вынуждена была подписать других игроков. Так как у каталонцев нет больших денег, то они начали залезать в долги», - цитирует Руссо sport.es.

Выборы в президенты «Барселоны» запланирована на 24 января 2021 года, на данный момент кандидаты собирают подписи в свою поддержку.