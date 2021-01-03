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Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо: «Финансовые проблемы клуба - это следствие неудачных трансферов»

03 Января 2021, 18:00,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Финансовые проблемы «Барселоны» - это следствие неудачных трансферов. Деньги, заработанные на продаже Неймара, были вложены в двух футболистов – Коутиньо и Дембеле, которые не смогли дать клубу желаемого, из-за этого «Барселона» вынуждена была подписать других игроков. Так как у каталонцев нет больших денег, то они начали залезать в долги», - цитирует Руссо sport.es.

Выборы в президенты «Барселоны» запланирована на 24 января 2021 года, на данный момент кандидаты собирают подписи в свою поддержку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Эмили Руссо
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