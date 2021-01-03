Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Карвахаль не сыграет с «Осасуной»

03 Января 2021, 10:44,

Global Look Press

Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит следующий матч команды в чемпионате Испании против «Осасуны». Футболист будет отбывать дисквалификацию после получения пятой жёлтой карточки в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В сезоне 2020/2021 Карвахаль провёл за «Реал» одиннадцать матчей, в которых записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

«Реал» сыграет в гостях у «Осасуны» в субботу, девятого января. На текущую минуту команда Зинедина Зидана занимает первое место в чемпионате Испании, но отстающий на один зачётный балл «Атлетико» провёл сразу на три игры меньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль
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