​Карвахаль не сыграет с «Осасуной»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит следующий матч команды в чемпионате Испании против «Осасуны». Футболист будет отбывать дисквалификацию после получения пятой жёлтой карточки в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В сезоне 2020/2021 Карвахаль провёл за «Реал» одиннадцать матчей, в которых записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

«Реал» сыграет в гостях у «Осасуны» в субботу, девятого января. На текущую минуту команда Зинедина Зидана занимает первое место в чемпионате Испании, но отстающий на один зачётный балл «Атлетико» провёл сразу на три игры меньше.