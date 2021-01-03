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​Куман не видит проблемы в ситуации с Месси

03 Января 2021, 00:36,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу будущего нападающего Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинского форварда с каталонцами рассчитан до конца сезона.

«Вы видели, Месси дал интервью, в котором сказал, что не принимал никаких решений. Это нужно уважать. Любой футболист с истекающим контрактом волен сам определять своё будущее. Лео всегда хочет лучшего для команды. Сложившаяся ситуация не является проблемой. Мы должны уважать его решение», - сказал Куман на пресс-конференции.

Ранее Лионель Месси заявил, что не будет вести никаких переговоров в зимнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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