​Куман не видит проблемы в ситуации с Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу будущего нападающего Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинского форварда с каталонцами рассчитан до конца сезона.

«Вы видели, Месси дал интервью, в котором сказал, что не принимал никаких решений. Это нужно уважать. Любой футболист с истекающим контрактом волен сам определять своё будущее. Лео всегда хочет лучшего для команды. Сложившаяся ситуация не является проблемой. Мы должны уважать его решение», - сказал Куман на пресс-конференции.

Ранее Лионель Месси заявил, что не будет вести никаких переговоров в зимнее трансферное окно.