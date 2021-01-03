Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Когда закрывается трансферное окно в Испании

03 Января 2021, 01:06,

Евро-Футбол.Ру

Трансферное окно в Испании пройдёт в более сжатые сроки, чем в других топ-лигах Европы. Регистрировать новичков можно будет только с 4 января, а вот окончание периода дозаявок синхронизировано с другими ведущими чемпионатами - 1 февраля.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси получает право вести переговоры с другими клубами, и хотя, кажется, нет предпосылок к этому, теоретически есть шанс, что он сменит прописку уже в январе. Наверняка это будет не московский «Спартак».

Пока единственным зимним переходом в Ла Лиге является смена клуба Этьеном Капу («Уотфорд» - «Вильярреал» за 2 миллиона евро).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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