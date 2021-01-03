Когда закрывается трансферное окно в Испании

Трансферное окно в Испании пройдёт в более сжатые сроки, чем в других топ-лигах Европы. Регистрировать новичков можно будет только с 4 января, а вот окончание периода дозаявок синхронизировано с другими ведущими чемпионатами - 1 февраля.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси получает право вести переговоры с другими клубами, и хотя, кажется, нет предпосылок к этому, теоретически есть шанс, что он сменит прописку уже в январе. Наверняка это будет не московский «Спартак».

Пока единственным зимним переходом в Ла Лиге является смена клуба Этьеном Капу («Уотфорд» - «Вильярреал» за 2 миллиона евро).