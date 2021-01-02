​Рамос хочет по 2 млн евро бонусов за 30 матчей в сезоне

Вопрос будущего защитника «Реала» Серхио Рамоса остаётся неопределённым. Действующий контракт капитана «сливочных» истекает в конце сезона, то есть с первого января футболист получил право вести переговоры с другими клубами.

Как сообщает ABC, Рамос хочет подписать с «Реалом» новый контракт сроком до средины 2023 года. Одно из условий футболиста – бонус в размере 2 миллионов евро за каждый из сезонов в случае проведения в них 30 официальных матчей. Серхио считает, что заслужил это своими выступлениями за клуб.

В настоящий момент Рамос зарабатывает 12 миллионов евро в год. Футболист уже дважды шёл на сокращение зарплаты на 10% из-за влияния пандемии коронавируса.