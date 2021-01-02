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​Лапорта: «Если бы марсианин спустился на Землю, он бы сказал, что ВАР поддерживает «Реал»

02 Января 2021, 17:10,

ФИФА

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу работы системы ВАР в испанском футболе.

«Если бы марсианин спустился на Землю и увидел ВАР, он бы сразу сказал, что система работает в поддержку «Реала», - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее о работе системы ВАР против «Барселоны» готовил главный тренер команды Рональд Куман.

Напомним, Жоан Лапорта уже был президентом «Барселоны» в период с 2003 по 2010 год, который был достаточно успешным и богатым на трофеи.

Выборы президента «Барселоны» пройдут уже 24 января. Жоан Лапорта считается главным фаворитом в этой гонке. Основным конкурентом Лапорты называют Виктор Фонта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Жоан Лапорта
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
02 Января 2021, 20:17

Рал ВАРдрид или 50 оттенков Перца....

1
gresnik
02 Января 2021, 19:44

хаха..смешно))) ему уже зеленные человечки мерещатся

2
ARTUR
02 Января 2021, 19:18

видно полония хлебнул , отсюда и пурга звездная

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2
Кар Карыч
02 Января 2021, 17:34

Что-то у барсюков сплошные инопланетяне. К чему бы это?

3
andi
02 Января 2021, 17:20

Ишак зарабатывает балы для победы на выборах.

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