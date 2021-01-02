​Лапорта: «Если бы марсианин спустился на Землю, он бы сказал, что ВАР поддерживает «Реал»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу работы системы ВАР в испанском футболе.

«Если бы марсианин спустился на Землю и увидел ВАР, он бы сразу сказал, что система работает в поддержку «Реала», - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее о работе системы ВАР против «Барселоны» готовил главный тренер команды Рональд Куман.

Напомним, Жоан Лапорта уже был президентом «Барселоны» в период с 2003 по 2010 год, который был достаточно успешным и богатым на трофеи.

Выборы президента «Барселоны» пройдут уже 24 января. Жоан Лапорта считается главным фаворитом в этой гонке. Основным конкурентом Лапорты называют Виктор Фонта.