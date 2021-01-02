«Бетис» сообщил о трёх случаях коронавируса перед игрой с «Севильей»

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02 Января 2021, 09:43,
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Пресс-служба «Бетиса» отрапортовала и выявлении трех случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде.
Стало известно, что тесты Родригеса Хоакина, Мартина Монтойи и Андреса Гуардадо на COVID-19 дали положительный результат. Все игроки сейчас находятся на самоизоляции дома.
В субботу, второго января, «Бетис» должен сыграть поединок 17-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Матч состоится на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
По итогам 16 туров Примеры «Бетис» набрал 19 очков и занимает десятое место в таблице, «Севилья» (26) располагается на четвертой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Севилья, Бетис