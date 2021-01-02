«Барселона» опубликовала гол Месси во время тренировки

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала в клубном «Твиттере» видео гола нападающего команды Лионеля Месси. 33-летний аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения лодыжки. Из-за травмы форвард пропустил матч против «Эйбара» (1:1).

В воскресенье, третьего декабря, «сине-гранатовым» предстоит сыграть на выезде с «Уэской». Стартовый свиток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провел 14 поединков, отметившись семью голами и результативной передачей. Действующий контракт Лионеля с каталонским грандом истекает летом 2021-го года.